Akenerji borçlarını yeniden yapılandırdı | Ekonomi Haberleri

Akenerji 854 milyon dolar tutarında krediyi Yapı Kredi Bankası ile yeniden yapılandırdı.

Akenerji 854 milyon dolar tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi Bankası ile kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

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Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, 2015 yılında sağlanan kredinin uzun vadeli yapılandırılması amacıyla Yapı Kredi Bankası'na başvuruda bulunulduğu belirtilerek, "Bu itibarla, bir buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve dolar cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon dolar tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi Bankası ile şirketimiz arasında kredi sözleşmesi akdedilmiştir" denildi.

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