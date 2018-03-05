Akenerji Avrupa hedefini büyüttü

Akenerji Genel Müdürü Gençer, "Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren CEZ Grup ortaklığımızın sağladığı know-how ve geniş faaliyet alanı avantajını da kullanarak, yurt dışı piyasalarında yarattığımız ticaret hacmini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Çek enerji şirketi CEZ Grup ile ortaklıklarının sağladığı know-how ve geniş faaliyet alanı avantajını kullanarak yurt dışı piyasalarındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gençer, Akenerji'nin, enerji portföyünü çeşitlendirmek için 2005 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verdiğini anlatarak, bu alanda ilk tesisleri olan Ayyıldız projesini 2009'da devreye aldıklarını anımsattı.

Gençer, yeni yatırımlar için de çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, “Yatırımlarımızın devreye girmesiyle 320 megavatlık yenilenebilir kaynaklı kurulu güce ulaştık. 2017 yılında yüzde 11‘i yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere toplam 5,7 teravatsaatlik elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu değerle 2016 yılının elektrik üretimine göre yüzde 54’lük artış sağlamış olduk." dedi.

##$HABER_1444456$##

Akkök-CEZ ortaklığının en önemli projelerinden olan Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2014’te devreye alınmasıyla kurulu güçlerinin bin 211 megavata ulaştığına değinen Gençer, "Bu dönemde ayrıca, portföyümüzde bulunan santrallerin kapasite artırım imkanlarını da değerlendirdik ve Ayyıldız Rüzgar Santralimizin 15 megavat olan kurulu gücünü 28,2 megavata çıkardık. Bünyemizdeki santrallerle Türkiye elektrik talebinin yüzde 3’ünü karşılayacak üretim kapasitemiz bulunuyor. Şu anda toplam kurulu gücümüz bin 224 megavata ulaştı. Erzincan’da kurulması planlanan ve yılda ortalama 560 gigavatsaat elektrik üretmesi beklenen 198 megavat kurulu güce sahip Kemah Hidroelektrik Santrali projesinin de Devlet Su İşleri Kati Proje onay işlemleri 2017 yılında tamamlandı. 2018’de ilgili ana ekipman tedarik ve inşaat işleri ihaleleri için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Gençer, yurt içinde yürüttükleri ticaret faaliyetlerinin yanı sıra enerji ithalat ve ihracat fırsatlarını da yakından takip ettiklerini belirterek, “Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren CEZ Grup ortaklığımızın sağladığı know-how ve geniş faaliyet alanı avantajını da kullanarak, yurt dışı piyasalarında yarattığımız ticaret hacmini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZDA YÜZDE 89 VERİMLİLİĞE ULAŞTIK"

Enerji verimliliğinin de Akenerji’nin son yıllarda üzerinde önemle durduğu katma değeri yüksek bir yatırım alanı olduğunu vurgulayan Gençer, şirketin, müşterilerine enerji tüketim miktarını azaltmaları için enerji verimliliği alanında danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti.

Gençer, bu kapsamda müşterilerinin enerji tüketimi analizini gerçekleştirip tasarruf potansiyellerini belirlediklerini ve müşteriye uygun ürün sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda üç AVM ile yürütülen enerji verimliliği projelerinde herhangi bir yatırım yapmadan yaklaşık yüzde 47 elektrik enerjisi tasarrufu sağladık. Akenerji Enerji Servisleri, 2017 yılı içerisinde işletmenin mevcut teknik ekibine ilave olduğu iş modeliyle Akasya AVM’yi ve tüm teknik işletmenin üstlenildiği iş modeliyle de Axis Kağıthane AVM’yi portföyüne katarak sektörel büyümesini devam ettirdi. Teknik işletme faaliyetlerini üstlendiği Axis Kağıthane AVM ile aynı zamanda enerji tedariki anlaşması da imzaladı. İşletmelere herhangi bir ek yatırım yaptırmadan sürdürülen projeleriyle Akenerji Enerji Servisleri, elektrik enerjisinde yüzde 47, doğalgazda yüzde 89 verimlilik değerlerine ulaştı."

Akenerji, Akkök Şirketler Grubu’na bağlı olarak 1989 yılında faaliyetine başladı. Şirket, 2008’de Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ Group arasında imzalanan anlaşmayla eşit katılımlı stratejik bir ortaklık haline geldi. Şirketin portföyü, 1 doğalgaz çevrim santrali, 1 rüzgar santrali ve 7 hidroelektrik santralinden oluşuyor.

Etiketler