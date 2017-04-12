Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araması başlıyor

Enerji Bakanı Albayrak, Akdeniz'de sismik çalışmaların haftaya başlayacağını açıkladı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Akdeniz'de derin sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de, "Akdeniz'de sismik çalışmalara başlıyoruz. İlk gemi önümüzdeki hafta yola çıkıyor" dedi. Geçen ayki açıklamasında Albayrak, Türkiye'nin bu yıl Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz için sondaj yapacağını kaydetmişti.

İHALE 27 TEMMUZ'DA HAYATA GEÇECEK

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Mart ayının sonunda Reuters'a bilgi veren enerji sektöründen üst düzey bir yetkili, Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji kaynakları ihalesi için şirketlerle temasa geçildiğini, 1,000 MW'lik rüzgar santrali için ihaleye çıkılacağını bildirmişti.

Albayrak Kanal 24 TV'de soruları yanıtlarken, "Rüzgar enerjisi ile ilgili bugün şartname Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 27 Temmuz'da da ihaleyi hayata geçiriyoruz. Projelerde yüzde 65'ten fazla yerlilik ve yüzde 80'den fazla yerli mühendis çalıştırma şartını arıyoruz" diye konuştu.

Şartname taslağına göre yarışma sonucunda oluşacak fiyat, sözleşme imza tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacak.

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