Akdağ: İflas ertelemeyi kaldırıyoruz

Başbakan Yardımcısı Akdağ "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yatırım ortamının iyileştirilmesi reform paketini açıklladı. İşte Akdağ’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz, şirketler 24 ay içinde ödemeyi gerçekleştirecek.

* Şirket kuruluşunu 7 işlemden 1 işleme indiriyoruz.

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* Tasarı ile kurtarma anlaşması kurumu oluşturuluyor.

* İflas erteleme süreci azami 23 ay olacak.

* En önemli adımı icra iflas süreçlerinde atıyoruz.

* Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz.

*Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: "Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz."

Türkiye'de 2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme mekanizması, Temmuz 2016'da çıkan bir KHK ile yasaklandı. Yasağın gerekçesini ise, FETÖ ile ilişkili şirketlerin anılan mekanizmadan yararlanmasının önüne geçmekti. Mali dar boğaza giren şirketler, aldıkları iflas erteleme kararı ile hacizlere karşı korumaya alınmış oluyordu.