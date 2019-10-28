Akbank'ın üçüncü çeyrek kârı arttı | Ekonomi Haberleri

Akbank'ın üçüncü çeyrek net kârı yüzde 5.3 artışla 1.4 milyar TL arttı.

Akbank'ın cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan Ocak-Eylül dönemi sonuçlarına göre:

*Akbank'ın net kârı Temmuz-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 5.3 artışla 1.4 milyar TL, Ocak-Eylül'de yüzde 11.9 düşüşle 4.1 milyar TL oldu

*Akbank'ın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 5.9 artışla 4 milyar TL, Ocak-Eylül'de yüzde 5.2 artışla 11.1 milyar TL oldu

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*Akbank'ın net ücret ve komisyon gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 29.2 artışla 1.1 milyar TL, Ocak-Eylül'de yüzde 37.6 artışla 3.4 milyar TL oldu

*Akbank'ın kredileri Eylül sonu itibarıyla 2018 sonuna kıyasla yüzde 3.3 artışla 192.6 milyar TL oldu

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