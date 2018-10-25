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Akbank'ın kârı geriledi

25.10.2018 - 09:28 | Son Güncelleme :
Akbank'ın kârı geriledi | Ekonomi Haberleri

Akbank'ın üçüncü çeyrek solo net kârı yüzde 11 civarı düşüşle 1.33 milyar TL olarak açıklandı.

 

Akbank'ın üçüncü çeyrek solo net kârı, artan provizyon yükü ve operasyonel giderlerdeki yükselişin de etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 17, geçen yıl aynı döneme göre de yüzde 11 civarı düşüşle 1.33 milyar lira oldu. Reuters anketine göre, bankanın üçüncü çeyrekte net kârının 1.36 milyar lira olması bekleniyordu.

Bankanın konsolide olmayan sonuçlarına göre, üçüncü çeyrekte net faiz gelirleri yüzde 52 artarak 3.79 milyar lira olurken; net ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 28 artışla 881.3 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Global Menkul Değerler'in değerlendirme notunda, artan net faiz gelirleri ve iyi gelen ticari karın bankanın net karındaki düşüşü sınırladığı ifade edildi.

Akbank'ın geçen yıl üçüncü çeyrekte 91.8 milyon lira olan ticari zararı bu yıl aynı dönem 643.4 milyon lira ticari kar olarak gerçekleşti. Bankanın 2017 sonunda 184.9 milyar lira olan toplam mevduatları Eylül sonunda yüzde 20 artışla 221.3 milyar liraya yükseldi.

Geçen sene sonunda kredi ve alacakları 190.5 milyar lira olan bankanın Eylül sonunda net kredileri ise 203.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Finansal sonuçları değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 241 milyarı nakdi olmak üzere toplam 306 milyar TL seviyesine çıkardık. Yılın ilk dokuz ayında yüzde 22 oranında artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine ulaştı, aktiflerimizi ise yüzde 25 büyümeyle 426 milyar TL seviyesine çıkardık" dedi.

Binbaşgil, Akbank'ın genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında takipteki kredilere yaklaşık yüzde 135 oranında karşılık ayırdığını ifade etti.


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