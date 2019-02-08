Akbank sendikasyon kredilerini yeniliyor | Ekonomi Haberleri

Akbank vadesi Mart ayında dolacak yaklaşık 600 milyon dolar tutarında sendikasyon kredilerini yeniliyor.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamada, "Akbank Mart 2019'da vadesi dolan kredileri yeniliyor. Bankanın güçlü yabancı para likiditesi ve 2019'da yatay beklenen döviz kredi büyümesi nedeniyle, Akbank vadesi dolan sendikasyon kredileri için yaklaşık 600 milyon dolara eşdeğer finansman için planlama yaptı" denildi.

Açıklamada, bankanın bu kredilerin dolar ve euro toplam maliyetini Eylül'de imzalanan sendikasyon kredisine kıyasla 25 baz puan (bp) düşürdüğü belirtildi. Maliyetin düştüğü seviyelerin Libor artı 250 bp ve Euribor artı 240 bp olduğu ifade edildi.

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Akbank geçen sene Mart sonunda uluslararası piyasalardan 1.2 milyar dolar karşılığı 604.5 milyon dolar ve 483 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladığını duyurmuştu. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor artı yüzde 1.30 ve Euribor artı yüzde 1.20; 2 yıl vadeli diliminin ise toplam maliyeti Libor artı yüzde 2.10 olarak gerçekleşmişti.