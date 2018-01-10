Akbank Otaş'ın kredisini yakın izlemeye aldı

Otaş'ın Akbank'tan aldığı kredi yakın izleme sınıfına girdi.

Türk Telekom'un ana hissedarı Otaş'ın Akbank'tan aldığı kredi banka'nın yakın izlemesine girdi. Akbank, Ojer Telekomünikasyon'a (Otaş) kullandırdıkları kredileri 2017 yıl sonu itibariyle "Yakın İzlemedeki Krediler" altında sınıflandırdığını açıkladı.

businessht'nin haberine göre; Akbank'ın açıklaması, 2018 ve sonrası için beklentilerini paylaştığı geleceğe yönelik değerlendirmeler bildiriminde yer aldı. Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

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Otaş, Eylül 2016’dan bu yana 2013’te 29 bankadan alınan 4,75 milyar dolarlık kredinin üç ödemesini yapamadı. Kredi yapılandırması ve Saudi Telecom ile görüşmeler için bankalar Eylül ayında Lazard Ltd. and Raiffeisen Investment AG ile anlaşmıştı.

Türk Telekom’un yüzde 25 hissedarı olan Hazine, Otaş’a Ağustos’un başında bir mektup yazarak kredi sorununun çözümü için 60 gün süre vermiş, temerrüt sorunun çözülememesi durumunda Hazine’ye yönetim kurulunu değiştirme yetkisi veren şirketin esas sözleşmesindeki ilgili madde hatırlatılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Katarlı telekom şirketi Ooredoo Türk Telekom hissesi alımı ile ilgili ön görüşmeler yapıldığını ancak bu ön görüşmelerin pazarlık aşamasına ilerlemediğini açıklamıştı.Katarlı telekom şirketi Ooredoo Türk Telekom hissesi alımı ile ilgili ön görüşmeler yapıldığını ancak bu ön görüşmelerin pazarlık aşamasına ilerlemediğini açıkladı.

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