Akbank borçlanma aracı ihracı için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Akbank, yurt içinde 30 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank yurt içinde 30 milyar liraya kadar farklı vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

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Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, ihracı planlanan finansman bonosu veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

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