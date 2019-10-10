‹ Önceki Haber Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor Avdagiç: Türkiye dünya gıda pazarından yüzde 1.2 pay alıyor Sonraki Haber › İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50.3 oldu İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50.3 oldu

Akbank borçlanma aracı ihracı için yetki verdi

10.10.2019 - 11:49
Akbank borçlanma aracı ihracı için yetki verdi | Ekonomi Haberleri

Akbank, yurt içinde 30 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Akbank yurt içinde 30 milyar liraya kadar farklı vadelerde TL cinsi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

##$HABER_1457898$##

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, ihracı planlanan finansman bonosu veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirleneceği, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.758 Değişim: -0,89% Hacim : 8.752 Mio.TL Son veri saati : 17:54
Düşük 97.511 10.10.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.958
5,8603 Değişim: -0,19%
Düşük 5,8574 10.10.2019 Yüksek 5,8990
Açılış: 5,8716
6,4645 Değişim: 0,32%
Düşük 6,4447 10.10.2019 Yüksek 6,5178
Açılış: 6,4447
281,48 Değişim: -0,96%
Düşük 281,34 10.10.2019 Yüksek 286,72
Açılış: 284,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.