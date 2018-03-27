Akbank 1.2 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Akbank uluslararası piyasalardan 1.2 milyar dolar karşılığı sendikasyon; seküritizasyon programı altında 795 milyon dolar finansman sağladığını duyurdu.

Akbank KAP'a yaptığı açıklamaya göre, uluslararası piyasalardan 1.2 milyar dolar karşılığı 604.5 milyon dolar ve 483 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin 950 milyon dolar karşılığı kısmı 1 yıl; 250 milyon dolar kısmı ise 2 yıl vadeli olarak temin edildi.

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Kredinin 1 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor artı yüzde 1.30 ve Euribor artı yüzde 1.20; 2 yıl vadeli diliminin ise toplam maliyeti Libor artı yüzde 2.10 olarak gerçekleşti.

Akbank'tan KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise, gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında en uzunu 7.5 yıl vadeli olan beş ayrı kısımda toplamda 795 milyon dolar finansman temin edildiği belirtildi.