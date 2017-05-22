Akaryakıta zam geliyor

PÜİS, tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 8 kuruş zam yapılacak.

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatlarında zam beklendiğini açıkladı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PÜİS'in açıklamasında ''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 23 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir.'' denildi.

Etiketler