Akaryakıta çifte indirim geliyor!

Benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim beklendiğini açıkladı.

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PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 5 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 8 kuruş, motorinin pompa satış fiyatında ise 10 kuruş indirim beklenmektedir." denildi.

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