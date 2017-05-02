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Akaryakıta çifte indirim geliyor

02.05.2017 - 10:25

PÜİS, benzinde 11 kuruş, oto gazda 10 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren benzin grubunda 11 kuruş, oto gazda 10 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

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PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş Oto gazda 10 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.


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