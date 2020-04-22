Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim | Ekonomi Haberleri

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,86 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 4,78 liraya, İzmir'de 5,30 liradan 4,89 liraya inecek.

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Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 4,83 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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