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Airbus'tan üretime Corona virüs arası

17.03.2020 - 12:32
Airbus'tan üretime Corona virüs arası | Ekonomi Haberleri

Airbus, Corona virüs salgınını yavaşlatma amacıyla hükümetlerin aldığı tedbirler nedeniyle Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretime dört gün ara verecek.

Airbus tarafından yapılan açıklamada, "Bu, sıkı hijyen, temizlik ve mesafe koyma gibi sıkı sağlık ve emniyet tedbirleri almamız için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartlar altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak" denildi.

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Airbus son olarak 1989 yılında o zamanki İngiliz ortağı BAE Systems'daki grev dolayısıyla faaliyetlerini askıya almak zorunda kalmıştı.

Airbus'a ait en büyük tesisler ve şirketin merkezi Fransa'da bulunuyor.


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