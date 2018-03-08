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Airbus binlerce kişiyi işten çıkaracak

08.03.2018 - 08:34

Avrupalı havacılık şirketi Airbus, üretim ritmindeki değişiklikler nedeniyle 4 ülkede toplam 3 bin 700 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, üretim ritmindeki değişiklikler nedeniyle faaliyette bulunduğu 4 ülkede toplam 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Airbus'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin üretim politikası ve sipariş yoğunluğunda meydana gelen değişikliklerle yeni adımların atılması yönünde kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ürettiği A380 ve A400M tipi uçakların siparişi ve teslimat trafiğinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'da bulunan tesislerde çalışan 3 bin 700 kişinin işine son verileceği bildirildi.

Şirketin, işten çıkarmalar sonrası çalışanlar için ortaya çıkacak sonuçları sorumluluk tavrı çerçevesinde ele alacağı belirtilen açıklamada, 2020'den itibaren A380 modeli için yılda 6, A400M uçağı için ise 8 adet üretim ritmine girileceği kaydedildi.


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