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Ağustosta yükselen üretim 8 ayda 2019’un gerisinde

14.09.2020 - 08:31 | Son Güncelleme :
Ağustosta yükselen üretim 8 ayda 2019’un gerisinde | Ekonomi Haberleri

Pandemi sonrası otomotiv sektörü hızlı toparlanma sinyalleri verirken, sanayide geçen senenin rakamlarına ulaşmak satışlardan biraz daha gecikmeli oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; buna karşın yılın sekizinci ayında toparlanma kendisini göstermeye başladı. Her yıl Ağustos ayında bakım ve üretim planlamaları için üretime ara veren otomotiv üreticileri, bu sene daha kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak pandeminin negatif etkisini azaltmaya yoğunlaştı. Otomotiv sanayisi, ağustos ayındaki üretim performansını geçtiğimiz yıla kıyasla artırmayı başardı. Ağustos’ta toplam üretim geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 75 bin 341 adet, otomobil üretimi de yüzde 45 artarak 45 bin 211 adet oldu. İlk sekiz ay toplamında ise pandemi etkisi halen kendisini göstermeye devam ediyor. Üretim yüzde 23, ihracat yüzde 35 azaldı. Otomotiv sanayisinin yılın ilk 8 ayında kapasite kullanım oranı yüzde 53 seviyesinde gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 55, ağır ticari araçlarda yüzde 38, traktörde ise yüzde 40 oldu.

Türkiye’de üretim yapan otomotiv üreticileri mart ayının sonlarında koronavirüs etkileri sebebiyle fabrikalarındaki üretimlerine ara vermek zorunda kalmışlardı. Bu duruşu telafi etmek için üreticiler normal şartlarda bakım arası olarak geçirdikleri ağustos ayında her yılkinden daha kısa bir ara vermeyi tercih ettiler. İzmit’te üretilen yeni i20 modelini yollara çıkartmaya hazırlanan Hyundai bu ayı hiç durmadan geçirirken, pazarı ilk 8 ayda lider olarak tamamlayan Tofaş gibi üreticiler ise normal şartlarda en az 3 hafta olarak planlanan bakım arasını daha kısa tutmayı tercih ettiler. Bu sayede ağustos ayında üretim rakamları bir önceki senenin üzerinde gerçekleşti.


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