Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını Sivas'ta açıkladı. Ağustos ayında milyar 13.2 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İthalat ise 15.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Sivas'ta ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ithalatımız yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,88 azalarak 2 milyar 376 milyon dolar oldu. Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi" dedi.

Bakan Pekcan Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "İlk 8 ayda gerçekleştirilen 117,2 milyar Dolarlık ihracat bugüne kadarki en yüksek ilk 8 aylık ihracat performansıdır. İhracat ailemizi kutluyorum" ifadesinde bulundu.