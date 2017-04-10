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Ağbal vergi indirimlerinin etkisini açıkladı

10.04.2017 - 16:23

Maliye Bakanı Ağbal, "Mobilya, beyaz eşya sektörlerindeki vergi indirimlerinin uzatılması vergi gelirlerini 800 milyon TL etkiler" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimlerinin bütçeye 350 milyon TL'lik bir maliyet oluşturduğunu, indirimlerin 30 Eylül'e kadar uzatılmasının vergi gelirlerindeki net etkisini 800 milyon TL olarak beklediklerini söyledi.

AA'nın haberine göre, Bayburt'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağbal, "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi bunu 30 Eylül'e uzatıyoruz. Bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak" dedi.

Bakanlar Kurulu'nun 3 Şubat'ta yayımlanan kararı ile; klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlanmıştı.

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Öte yandan aynı kararla ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edilmişti. Ayrıca konut sektöründe de aynı gün bazı vergi teşvikleri getirilmişti.

Ağbal indirimlerin ekonomiyi genel anlamda canlandıracağını ve istihdam sağlayacağını belirterek, "Piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor" dedi.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Ağbal ayrıca 7.2 milyon kişiyi ilgilendirecek yeni bir yapılandırma kararı aldıklarını ve 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi, trafik para cezası, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlara yapılandırma hakkı getirildiğini söyledi.

"Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek" diyen Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar TL tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."


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