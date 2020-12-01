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Aeroflot yılın ilk 9 ayı için zarar açıkladı

01.12.2020 - 12:19
Aeroflot yılın ilk 9 ayı için zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 79,4 milyar ruble zarar etti.

 

Aeroflot’tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın 9 aylık döneminde 20,3 milyar ruble net kar sağlayan şirket, bu yılın aynı döneminde 79,4 milyar ruble (yaklaşık 1 milyar dolar) zarar etti.

Söz konusu dönemde, şirket gelirleri yüzde 55,3 azalarak 234 milyar rubleye gerilerken, şirketin yolcu taşımacılığı gelirleri de yüzde 58,4 azalarak 179 milyar rubleye düştü. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 21,1 milyar ruble zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aeroflot Başkan Yardımcısı Andrey Çihançin, “Havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, yolcu trafiğinin kademeli olarak eski haline getirilmesine yönelik adımlar ihtiyatlı bir şekilde atılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Aeroflot’un net karı 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 89 artarak 5,3 milyar rubleye çıkmıştı.


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