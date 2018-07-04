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ABD'nin vergi planına 40'dan fazla ülkeden itiraz

04.07.2018 - 11:41
ABD'nin vergi planına 40'dan fazla ülkeden itiraz

Dünya Ticaret Örgütü'nde 40'dan fazla ülke ABD'nin otomobil için gümrük vergisi planına itiraz ediyor.

Aralarında Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'nın da olduğu önde gelen ABD ticari ortakları, Başkan Donald Trump'ın otomobil ve yedek parça ithalatına ek gümrük vergisi uygulama planları konusunda derin endişelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) dile getirdiler.

ABD'nin alacağı bu tür tedbirlerin karşı tedbirler sarmalını tetikleyeceği ve sonuçta kurala dayalı çok uluslu ticaret sisteminin çökeceği uyarısında bulunan Japonya ve Rusya, Dünya Ticaret Örgütü Mal Ticareti Konseyi'nde tartışma başlattılar.

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Reuters'in haberine göre: Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi de dahil olmak üzere 40'ın üzerinde WTO üyesi, dünya ticaretinde otomobilin önemi göz önüne alındığında, ABD'nin yaptıklarının dünya pazarını ciddi biçimde bozabileceği ve WTO sistemini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

ABD, ulusal güvenlik endişelerinden dolayı Avrupa çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirdi ve otomobil ve otomobil parçalarının ithalatında gümrük vergilerine yol açabilecek başka bir ulusal güvenlik çalışması yürütüyor.

Trump 29 Haziran'da soruşturmanın 3-4 hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Ancak Avrupa Birliği, ABD'nin otomobil ve otomobil parçalarına ithalat vergisi koymasının kendi otomotiv sanayisine zarar vereceği ve ticaret ortaklarının 294 milyar dolar tutarında karşı önlem almasına yol açacağı konusunda uyardı.

ABD'nin bu ek ithalat vergisi planlarına ilişkin endişelerini paylaşan ve bu gümrük vergilerinin WTO kurallarına uygunluklarının şüpheli olduğunu öne süren ülkeler arasında Çin, Türkiye, Kanada, İsviçre, Norveç, Kostarika, Hong Kong, Venezuela, Singapur, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Katar, Tayland ve Hindistan yer alıyor.


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