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ABD'nin ticaret yaptırımları Çin'i nasıl etkiler? S&P değerlendirdi

27.03.2018 - 08:42 | Son Güncelleme :

S&P, "Genel olarak, Çin’e karşı uygulanacak olan gümrük vergilerinin ve yatırım kısıtlamalarının Çin ekonomisinde derin bir sancı yaratması beklenmiyor" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) ABD’nin getirdiği ek gümrük vergilerinin etkilerinin şimdilik sınırlı olduğunu bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun zamandır tehdit konusu olan Çin’e karşı ticaret yaptırımları paketi ortaya çıktı. Fakat ticaret savaşları henüz kaçınılmaz değil. Genel olarak, Çin’e karşı uygulanacak olan gümrük vergilerinin ve yatırım kısıtlamalarının Çin ekonomisinde derin bir sancı yaratması beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, önümüzdeki dönemde Çin tarafından atılabilecek adımların son derece önemli olduğu vurgulanırken, ”S&P, Çin’in vereceği cevabın gelecekte ne olacağı konusunda daha belirleyici olacağına inanmaktadır. Bu zamana kadar Çin’in yaklaşık 3 milyar ABD doları hacminde vergi artış adımı görece ölçülüydü.” değerlendirmesi yapıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Direktörü Terry Chan ise “İlerleyen dönemde Çin’in daha agresif adımlar atması halinde ABD ve Çin arasındaki gerilim artarak ticaret savaşlarına dönüşebilir. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bu türden bir kriz diğer ülkelere de yayılabilir.” uyarısında bulundu.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla, Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifini veren genelgeye imza atmıştı.

Trump, Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtmiş, Çin'e yönelik ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarını belirleme görevini ise ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) vermişti.

Buna göre, USTR'ın belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor. Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. 


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