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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

08.08.2020 - 12:29
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 176'ya geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Temmuz 2005'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken son 1 yılda ise toplam 588 adet azalmış oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez iki hafta önce 1 adet artış göstermiş, ancak geçen hafta ise 1 adet azalmıştı.

Perşembe gününü 45,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 44,40 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 41,22 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 41,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 


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