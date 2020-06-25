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ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

25.06.2020 - 09:26
ABD'nin ham petrol stokları yükseldi | Ekonomi Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,4 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 540,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta da 1,2 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 653,7 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 255,3 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta da 1,7 milyon varil azalmıştı.

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PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 102 bin varil azalarak 6,54 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 695 bin varil artışla 3,15 milyon varile ulaştı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 13-19 Haziran döneminde ortalama 501 bin varil artışla 11 milyon varile yükseldi. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.


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