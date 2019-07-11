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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

11.07.2019 - 09:44
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,5 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,5 milyon varil (yüzde 2) azalarak 459 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,1 milyon varil azalmıştı.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı. ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalarak 229,2 milyon varile düştü. Benzin stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil azalmıştı.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil arttı. Üretim, Alaska dışındaki diğer eyaletlerde 100 bin varil artış kaydetti. Böylece 29 Haziran-5 Temmuz haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 284 bin varil düşüşle 7,3 milyon varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 58 bin varil artışla 3,04 milyon varile yükseldi. 


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