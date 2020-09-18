‹ Önceki Haber New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı

ABD'nin cari açığı 12 yılın zirvesinde! Yüzde 50'yi aştı

18.09.2020 - 17:32
ABD'nin cari açığı 12 yılın zirvesinde! Yüzde 50'yi aştı | Ekonomi Haberleri

ABD'de cari işlemler açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu 2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 157,9 milyar dolar olması yönündeydi.

##$HABER_1464375$##

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 104,2 milyar dolardan 111,5 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: 0,12% Hacim : 12.835 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.110 18.09.2020 Yüksek 1.116
Açılış: 1.113
7,5664 Değişim: 0,26%
Düşük 7,5327 18.09.2020 Yüksek 7,5788
Açılış: 7,5467
8,9727 Değişim: 0,21%
Düşük 8,9268 18.09.2020 Yüksek 8,9945
Açılış: 8,9539
475,35 Değişim: 0,77%
Düşük 471,17 18.09.2020 Yüksek 477,47
Açılış: 471,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.