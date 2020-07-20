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ABD'li petrol şirketinden 5 milyar dolarlık satın alma

20.07.2020 - 17:03
ABD'li petrol şirketinden 5 milyar dolarlık satın alma | Ekonomi Haberleri

ABD'li petrol şirketi Chevron Corp, diğer bir ABD'li enerji şirketi Noble Energy'i satın alacağını açıkladı. Chevron 5 milyar dolar değerindeki hisse takasıyla gerçekleştireceği bu satın alma ile kaya petrolü yataklarını genişletecek.

ABD enerji sektöründe bu yıl görülen en büyük satın alma anlaşması, Chevron Occidental Petroleum Corp'un daha yüksek teklifiyle köşeye sıkışıp, Anadarko Petroleum Corp'a yönelik teklifini geri çektikten bir yıl sonra gerçekleşti.

Nisan ayında koronavirüs krizi nedeniyle talebin azalmasıyla petrol fiyatları rekor seviyelere düştü. Fiyatlar bu düşük seviyelerinden toparlanmaya başlasa da piyasada durgunluk devam ediyor. COVID-19 vakalarındaki yeni artış toparlanmayı durdurma riski yarattığı için varlıkları daha ucuz hale getiriyor.

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Londra merkezli bağımsız petrol ve madencilik danışmanlığı, Palissy Advisors başkanı Anish Kapadia, "Chevron (ABD) keşif ve üretim şirketlerine karşı güçlü, göreceli performansından yararlanıyor ve bazı yüksek kalitede varlıkları satın almak için düşüşten çıkar sağlıyor" dedi.

Anlaşma, Chevron'un geçen yıl sonlarında doğalgaz üretimine başlayan Doğu Akdeniz'in en büyük yatağı Leviathan'a da ortak olmasını sağlayacak.


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