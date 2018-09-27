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ABD'li medya devi, Sky hisselerini satıyor

27.09.2018 - 09:10
ABD'li medya devi, Sky hisselerini satıyor

21st Century Fox, Sky grubu içindeki yüzde 39'luk hisse payını Comcast'e satma kararı aldığını duyurdu.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu "21st Century Fox" adlı şirket, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubu içindeki yüzde 39'luk hisse payını Comcast'e satma kararı aldığını duyurdu. Fox'tan yapılan açıklamada, "Comcast'in Sky'ı satın alacak olması nedeniyle Sky'ın içindeki yüzde 39'luk Fox hisse payının Comcast'e satılmasına karar verdik." ifadesi kullanıldı. Sky grubunun yüzde 61'lik hissesinin satışı için cumartesi İngiltere'de düzenlenen ihalede Comcast ile Fox teklif vermiş ve ihaleyi Amerikalı kablolu TV şirketi Comcast kazanmıştı.

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Fox'un bugün aldığı karar, Murdoch'ın Sky ile yaklaşık 30 yıllık ilişkisinin sona erdiği anlamına geliyor.

Murdoch'ın Sky Television adlı şirketi 1990'da İngiliz yayın kuruluşu British Satellite Broadcasting ile birleşmiş ve Sky grubu kurulmuştu. 


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