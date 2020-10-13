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ABD'li dev bankalar bilançolarını açıkladı

13.10.2020 - 16:24 | Son Güncelleme :
ABD'li dev bankalar bilançolarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin büyük bankalarından Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, Citigroup'un karı azaldı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolara yükseldi. Banka, 2019'nin üçüncü çeyreğinde 9,08 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,92 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 2,68 dolar seviyesindeydi.

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JPMorgan Chase'in 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınırlı bir azalış kaydederek 29,9 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 30 milyar dolar gelir elde etmişti.

CİTİGROUP'UN KARI YÜZDE 34 AZALDI

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre de bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Bankanın geçen senenin temmuz-eylül dönemindeki net karı, 4,9 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,07 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 1,40 dolara düştü.

Citigroup'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalış göstererek 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 18,5 milyar dolar gelir elde etmişti.


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