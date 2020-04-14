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ABD'li bankaların ilk çeyrek gelirleri azaldı

14.04.2020 - 16:53
ABD'li bankaların ilk çeyrek gelirleri azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun bu yılın ilk çeyreğindeki gelirleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle azaldı.

Wells Fargo ve JPMorgan Chase, Kovid-19 salgınının etkili olduğu bu yılın ilk çeyreğine ait kar ve gelirlerini açıkladı. JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun 2020'nin birinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 düşüşle 2,87 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ilk çeyreğinde 9,18 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,78 dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,65 dolar seviyesindeydi.

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Şirketin 2020'nin ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 29,07 milyar dolara düştü. JPMorgan Chase'in geçen yılın aynı dönemindeki geliri 29,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

WELLS FARGO'NUN İLK ÇEYREK KARI DA GERİLEDİ

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2020'nin ilk çeyreğindeki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 azalışla 653 milyon dolara düştü. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 5,86 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı 2019'un ilk çeyreğinde 1,2 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 0,01 dolara geriledi. Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 21,6 milyar dolardan 17,7 milyar dolara indi.


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