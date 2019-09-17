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AB'den Boeing-Airbus davasında anlaşma çağrısı

17.09.2019 - 08:50
AB'den Boeing-Airbus davasında anlaşma çağrısı | Ekonomi Haberleri

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "(Boeing-Airbus davası hakkında) ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus desteklemeleri davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçak üreticilerine sağlanan kamu desteklemeleri konusunu karşılıklı görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Malmström, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik." dedi.

Malmström, dünyada mevcut durumda yeterince gümrük vergisi uygulandığına dikkati çekerek, karşılıklı olarak yeni gümrük vergileri koymanın iyi bir çözüm olmadığını söyledi.

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DTÖ'nün temyiz organı, mart ayında Boeing'in ABD'deki vergi muafiyetlerinden faydalanmaya devam ettiği yönünde karar almıştı. AB, bunun üzerine bir misilleme listesi hazırlanmaya başlamıştı.

DTÖ temyiz organı, geçen yıl ise Airbus'a yönelik benzer bir karar almıştı. ABD, Airbus'a sağlanan desteklemeler nedeniyle 11 milyar dolarlık AB ürünlerini içeren bir liste hazırlamıştı.

ABD yönetiminin gelecek günlerde Airbus'a Avrupa ülkelerinde sağlanan kamu desteklemeleri nedeniyle yeni gümrük vergileri açıklaması bekleniyor.


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