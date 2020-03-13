AB'den 37 milyar Euro'luk yatırım paketi hazırlığı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, 37 milyar Euro'luk Corona virüs yatırım destek paketi getirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin (AB) Euro Bölgesi'nde Corona virüsün etkilerini azaltmak için hazırladığı paket içerisinde 37 milyar dolarlık yatırım destek paketinin yer alacağını açıkladı.

Von der Leyen AB yönetiminin atacağı adımlar arasında üye ülkelere bütçe açığı ve devlet desteği konusunda esnek davranılmasının da yer alacağını belirtti.

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AK başkanı Von der Leyen sözlerine iş dünyasına destek için 100 bin şirkete toplamda 8 milyar dolarlık kredi verileceğini söyleyerek devam etti.

Başkan Von der Leyen sözlerini "Avrupa Birliği'nin bu şokun da üstesinden geleceğine olan inancım tam. Ancak her bir üye devlet sorumluluklarını yerine getirmeli ve AB bütün olarak kararlı, koordine ve birlikte hareket etmeli" diyerek tamamladı.

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