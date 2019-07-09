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ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması

09.07.2019 - 12:45
ABD'den Çin ve Meksika için 'ek gümrük vergisi' açıklaması | Ekonomi Haberleri

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ve Meksika'ya yönelik telafi edici teşvikler incelemesinin ardından söz konusu iki ülkenin çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Çin'in yerli ihracatçılarına yüzde 177, Meksika'nın da yüzde 74 düzeyinden telafi edici teşvik verdiği ortaya koyuldu. Kanada ihracatına yönelik yapılan incelemede yaptırım gerektiren bir durum belirlenmediği belirlenirken, bakanlık ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'nin, Çin ve Meksika'da üretilen çelik ürünleri ithalatçılarından nakit para tahsis edeceğini açıkladı.

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Meksika Kuzey Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Seade, söz konusu kararın ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasını (USMCA) etkilemediğini ve söz konusu önlemlerin birkaç özel şirketlere yönelik olduğunu belirterek ülkenin çelik endüstri üzerinde büyük bir etkisi olmadığını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu ek gümrük vergisi soruşturmalarının 19 Kasımda tamamlanacağını ekledi.


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