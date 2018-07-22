ABD'den beş ülke için kritik hamle

ABD, beş ülkenin Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) şikayette bulundu.

ABD'NİN çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin ardından Kanada, Türkiye, Çin, Avrupa Birliği ve Meksika'nın belirli ABD ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinin WTO'nun Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ters düştüğü savıyla, ABD WTO'dan anlaşmazlık danışmanlığı yapılmasını istedi.