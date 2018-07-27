ABD'den 4 yılın en hızlı büyümesi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüdü. Beklenti yüzde 4.2 oranında büyümesiydi.

ABD ekonomisi artan tüketici harcamaları ve Çin'in başlattığı gümrük vergisi öncesi hızlanan soya ihracatının desteğiyle ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 4.1 büyüyerek, yaklaşık dört yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, birinci çeyrekte yüzde 2 olarak açıklanan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışı yüzde 2.2'ye revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ise geçen yıla göre yüzde 2 ile yüzde 2.2 olan beklentilerin altında arttı.

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ABD'de ekonominin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları ise ikinci çeyrekte yüzde 4 arttı.

Dolar endeksi verinin ardından ilk baştaki kazanımlarını azalttıktan sonra yüzde 0.03 artışla 94.777'de bulunuyor.