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"ABD'deki davayı yakından takip ediyoruz"

12.05.2017 - 12:07 | Son Güncelleme : 12.05.2017 - 12:25

Halkbank Genel Müdürü Taşkesenlioğlu, "Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili sürecin en başından itibaren çok yakından takip edildiğini bildirdi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni binasının temel atma törenine katılan Taşkesenlioğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Halkbank’ın ( HALKB ) Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili sürecin en başından itibaren çok yakından takip edildiğini belirten Taşkesenlioğlu, "Yapılan uygulama kesinlikle hukuki değil. Bunun bankamız ve ülkemiz için siyasi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

Taşkesenlioğlu, soruşturmayı başlatan savcının ve davayı görmekte olan mahkemenin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları ve Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarının bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.

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Hukuki olarak yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, "Öncelikle Mehmet Hakan Atilla'yı savunmak üzere ABD'de, devletimizin daha önce çalıştığı bir hukuk bürosu ile anlaşma yapıldı. Ayrıca, kendisine destek olmak amacıyla Türkiye'den bir avukat görevlendirildi ve sık sık ziyaret ederek Atilla’nın moralinin yüksek tutulması sağlandı. Banka içinden de bir ekip kuruldu. Karşılıklı iletişim içinde süreci yönetiyoruz." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, bütün bu yaşananlara karşın bankanın eskisinden daha güçlü şekilde büyümeye ve reel sektörü desteklemeye devam ettiğini, ABD'deki bu sıkıntıların da en kısa sürede sonuçlanacağına inandığını vurguladı.

"OFAC DA HALKBANK'IN ŞEFFAF ÇALIŞMALARINI İNCELEYİP RAPORLADI"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 5+1 ülkelerinin girişimlerinin ardından İran'a yönelik ambargonun kaldırılmasıyla bu ülkeyle yapılan ticaretin normalleşmeye başladığını ifade ederek, sadece Halkbank’ın değil, birkaç Türk bankasının da İran ile ticaretin finansmanına aracılık ettiğini bildirdi.

Daha önce defalarca kez kamuoyuna açıklandığı gibi Halkbank’ın uluslararası denetim şirketleriyle çalıştığını ve uluslararası normlara göre sürekli denetlendiğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, İran'a yönelik ambargonun takibini yapan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin de (OFAC) Halkbank'ın şeffaf çalışmalarını inceleyip raporladığını söyledi.

"ALNIMIZ AÇIK, BAŞIMIZ DİK"

Halkbank Genel Müdürü Taşkesenlioğlu, Halkbank'ın, başından beri İran'a yönelik ambargo konusundaki çekincelere hassasiyetle yaklaştığını ve tüm uygulamalarını bu hassasiyete uygun olarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu konuda kesinlikle alnımız açık, başımız dik." ifadesini kullandı.

"KATILIM BANKAMIZI EN KISA SÜREDE KURMAK ARZUSUNDAYIZ"

Halk Katılım'ın kuruluşuna ilişkin sürece de değinen Taşkesenlioğlu, "Aslında ilk kamu katılım bankasını biz kuracaktık ama kuruluş sermayesi konusunda yaşanan bazı tereddütler nedeniyle, yani elimizde olmayan nedenlerle süreç uzadı." dedi.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halk Katılım'ın sermayesinin Hazine veya banka tarafından karşılanması konusunda ilgili bakanlıklar ve bürokrasiyle görüşmeler yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Planlamalarımıza göre Nisan 2015'te kuruluşu yapmak arzusundaydık ancak önce haziran seçimleri, devamında kasım seçimleri ve yeni kabinenin kurulması gibi konular kuruluş sürecinin uzamasına sebebiyet verdi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları hepimiz biliyoruz. Halk Katılım'ın kuruluşunun gecikmesinde bunlar da etkili oldu."

2019 yılına kadar seçimin gündemde olmayacağını anımsatan Taşkesenlioğlu, "Artık bankamızın ve ülkemizin önünün iyice açıldığını düşündüğümüz bugünlerde planlamamızı yapıp inşallah en kısa süre içinde katılım bankamızı kurmak arzusundayız." ifadesini kullandı.


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