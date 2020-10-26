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ABD'de yeni konut satışları beklenenin aksine düştü

26.10.2020 - 18:01
ABD'de yeni konut satışları beklenenin aksine düştü | Ekonomi Haberleri

ABD'de yeni konut satışları, eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine geriledi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,5 azaldı. ABD'de bu dönemde 959 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 2,8 artışla 1 milyon 25 bine yükselmesi öngörülüyordu.

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Eylül ayında yaşanan düşüşe rağmen, düşük faiz oranları ve artan talebin etkisiyle yeni konut satışları yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti.

Yeni konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,1 arttı. Ayrıca, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 1 milyon 11 binden 994 bine revize edildi. Yeni konut satışları ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD'de eylül ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8,9 artışla 405 bin 400 dolara tırmandı.


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