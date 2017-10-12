ABD'de ÜFE 5.5 yılın zirvesinde

ABD'de ÜFE Eylül'de beklendiği gibi yüzde 0.4 arttı, yıllık artış yüzde 2.6 ile 5.5 yılın zirvesinde geldi.

ABD'de üretici fiyatları Harvey kasırgasının Petrol rafinerilerindeki üretimi sekteye uğratması ve benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldi.

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Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Eylül'de beklendiği gibi aylık yüzde 0.4 arttı. Yıllık ÜFE Ağustos'ta yüzde 2.4 artmasının ardından Eylül'de yüzde 2.6 ile 2012'nin Şubat ayından beri en yüksek seviyeye çıktı. Beklenti aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.6 artıştı. Çekirdek ÜFE aylık beklenti dahilinde yüzde 0.2 arttı, yıllık artış yüzde 2.1 oldu.

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