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ABD'de tüketici fiyatları yükseldi

29.06.2018 - 16:27
ABD'de tüketici fiyatları yükseldi

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında artış kaydederken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) altı yıldır ilk kez yüzde 2 hedefine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre PCE fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 0.2 arttı. Artış Reuters anketine göre yüzde 0.4 olan beklentilerin altında kaldı. PCE endeksi 12 aylık bakıldığında yüzde 2.3 yükselerek Mart 2012'den bu yana en büyük artışını kaydetti.

Gıda ve enerji kalemlerini içermeyen çekirdek PCE ise art arda altıncı defa yüzde 0.2 yükseldi. Çekirdek PCE geçen yıla göre ise yüzde 2 yükselerek Nisan 2012'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Reuters'in haberine göre; Çekirdek PCE'nin yüzde 2 olmasını hedefleyen Fed bu ayın başında ikinci kez faiz artırdı ve yıl sonuna kadar en az iki faiz artırımı daha öngörüyor.

Tüketici fiyatları istikrarlı olarak güçlenirken, tüketim harcamalarındaki artış ivme kaybetti. ABD'de ekonominin üçte ikisini oluşturan kişisel tüketim harcamalar Nisan'da yüzde 0.5 yükseldikten sonra Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0.2 arttı. Analistler tüketim harcamalarının yüzde 0.4 artmasını bekliyorlardı.

Kişisel gelirler ise bir önceki aya göre yüzde 0.4 ile beklentilere paralel arttı. Kişisel gelirler Nisan ayında yüzde 0.2 artmıştı.

 


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