ABD'de TÜFE mayıs ayında sınırlı arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0.1 ile sınırlı şekilde yükseldi.

ABD'de tüketici fiyatları (TÜFE) gıda fiyatlarındaki yükselişin benzindeki düşüşle dengelenmesiyle mayıs ayında yüzde 0.1 ile sınırlı yükseldi. Ilımlı enflasyon Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasına yönelik üzerindeki baskıyı artırabilir. TÜFE yıllık bazda ise nisan ayında yüzde 1.9 yükseldikten sonra mayıs ayında yüzde 1.8 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek enflasyon mayıs ayında ard arda dördüncü ayda 0.1 arttı. Çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2 arttı.

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Reuters anketine katılan uzmanlar tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.1, çekirdek endeksin ise yüzde 0.2 yükseleceğini tahmin ediyorlardı. Yıllık TÜFE'nin ise yüzde 1.9 artması bekleniyordu.

Tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0.3, çekirdek endeks ise yüzde 0.1 artmıştı.

Ticaret gerilimlerinin arttığı, büyümenin yavaşladığı ve mayıs ayında istihdamın sert gerilediği bir ortamda, Fed politika yapıcıları 18-19 Haziran tarihlerinde biraraya gelecek.İstihdamdaki sert gerileme finansal piyasaların Fed'in 2019 sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapacağını fiyatlamasına neden olmuştu. Ancak Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi beklenmiyor.