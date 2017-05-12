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ABD'de TÜFE arttı! 'Faiz artırma' ihtimali yükseldi

12.05.2017 - 15:56

ABD'de TÜFE Nisan'da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.2 arttı.

ABD'de nisan ayında yükselen tüketici fiyatları enflasyonun stabilize olduğunu gösterdi. Bu artış, Fed'in faizleri artırma ihtimalini de destekledi. 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre TÜFE Mart ayında yüzde 0.3 düşmesinin ardından Nisan'da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.2 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.3 artıştı. 

Çerkirdek TÜFE aylık yüzde 0.1 ile beklentinin altında arttı. Yıllık artış ise yüzde 1.9 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi. Enerji fiyatları önceki aya kıyasla yüzde 1.1 yükselirken, gıda fiyatları Nisan'da yüzde 0.2 arttı. 

Hanehalkı harcamalarında görülen iyileşme ve küresel talepteki artış emtia maliyetlerinde istikrar sağlarken enflasyonun gelecek aylarda Fed'in hedefini karşılayacağı, hatta hedefi aşacağı beklentileri de artıyor. Merkez Bankası'nın tercih ettiği enflasyon göstergesi Şubat ayında yüzde 2'lik hedefin üzerinde gerçekleşmişti. 


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