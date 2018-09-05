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ABD'de ticaret açığı 3 yılın zirvesinde

05.09.2018 - 15:47
ABD'de ticaret açığı 3 yılın zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 genişleyerek 50,1 milyar dolar oldu. Son 3 yılın en büyük artışıyla şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 50,2 milyar dolardı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 genişleyerek 50,1 milyar dolar oldu. Son 3 yılın en büyük artışıyla şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 50,2 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının temmuzda yükselmesine, ülkenin ihracatının yüzde 1 azalarak 211,1 milyar dolara gerilemesi, ithalatın da yüzde 0,9 artarak 261,2 milyar dolara çıkması yol açtı. Bu arada, haziran ayına ait dış ticaret açığı, 46,3 milyar dolardan 45,7 milyar dolara revize edildi. 

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ABD'NİN ÇİN’E VERDİĞİ TİCARET AÇIĞI REKOR KIRDI

Rapor ayrıca, ABD’nin Çin ile ticaret açığının temmuzda 36,8 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını ortaya koydu. Avrupa Birliği’ne verilen açık da temmuzda 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Meksika’ya verilen ticaret açığı ise 7,4 milyar dolardan 5,5 milyar dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana uygulamaya koyduğu ticaret politikalarıyla ABD’nin ticaret açığını düşürmeye çalışıyor. Ticaret açığının korumacı gümrük vergilerine karşın hızla artması ise yönetimin başarı sağlayamadığı şeklinde değerlendiriliyor. 

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