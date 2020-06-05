ABD'de tarım dışı istihdam sürpriz yaptı | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında azalma beklenirken, sürpriz biçimde 2.5 milyon arttı. İşsizlik oranı, yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yakından izlenen raporunda koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik gerilemenin sona erdiğine dair işaretler yer aldı. Reuters anketine göre tarım dışı istihdamın Mayıs'ta 8.0 milyon düşeceği tahmin ediliyordu.

İşsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla gerileyerek yüzde 13.2 oldu. İşsizlik oranının yüzde 19.8 olması bekleniyordu.

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