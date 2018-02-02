ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 200 bin artarak beklentiyi aştı.

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 200,000 ile beklentilerin üzerinde artarken, saatlik ücretler yüzde 0.3 ile beklentilere paralel yükseldi. Tarım dışı istihdam ve saatlik ücretler bu artışla 8.5 yıldan daha uzun sürenin en büyük yıllık kazanımını kaydetti.

Veriler böylece istihdam piyasası tam istihdama ulaştığında enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentilerini güçlendirdi.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 180,000, saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de işsizlik ise yüzde 4.1 ile 17 yılın dip seviyesinden değişmedi.

Daha önce Aralık ayı için daha önce 148,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 160,000'e revize edildi.

Dolar endeksi tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0.31 artışla 88.95'e yükseldi. Euro ise dolar karşısında yüzde 0.38 geriledi.