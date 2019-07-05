ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında 224 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 3.7 oranında gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam 224 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3.6'dan yüzde 3.7'ye çıktı. Beklenti istihdamın 160 bin, işsizliğin yüzde 3.6 olmasıydı.