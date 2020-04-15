‹ Önceki Haber Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak Sonraki Haber › Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

ABD'de sanayi üretiminde 74 yılın en sert düşüşü

15.04.2020 - 17:26
ABD'de sanayi üretiminde 74 yılın en sert düşüşü | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azaldı.

Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü gösteren veriye yönelik piyasa beklentisi, yüzde 4 azalması yönündeydi. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurması etkili oldu.

##$HABER_1461431$##

İmalat sanayi üretimi martta aylık yüzde 6,3 azalarak beklentinin çok üzerinde bir düşüş kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin martta yüzde 3,2 azalması yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise martta 4,3 puan azalışla yüzde 72,7'ye geriledi. Kapasite kullanım oranının mart ayında yüzde 73,8 olması bekleniyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.855 Değişim: -2,73% Hacim : 17.198 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 94.602 15.04.2020 Yüksek 99.044
Açılış: 98.945
6,9146 Değişim: 0,04%
Düşük 6,9121 16.04.2020 Yüksek 6,9146
Açılış: 6,9121
7,5422 Değişim: -0,01%
Düşük 7,5422 16.04.2020 Yüksek 7,5446
Açılış: 7,5431
381,53 Değişim: 0,01%
Düşük 381,35 16.04.2020 Yüksek 381,54
Açılış: 381,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.