ABD'de sanayi üretimi beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık yüzde 5,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4'lük artış kaydetti.

Bu dönemde piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen verinin, yüzde 4,3 artacağı tahmin ediliyordu. Sanayi üretimi mayıs ayında ise yüzde 1,4 oranında artış kaydetmişti. Söz konusu veri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi dönemdeki seviyesinin altında kalsa da ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanma eğilimini sürdürdü.

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Sanayi üretimi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 42,6 azaldı ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çeyreklik düşüşü kaydetti.

İmalat sanayi üretimi de haziranda yüzde 7,2'lik artış gösterdi. Piyasa beklentisini geride bırakan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 5,6 artması öngörülüyordu.

Kapasite kullanım oranı ise haziranda beklentileri aştı ve 3,5 puan artışla yüzde 68,6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, haziran ayında yüzde 67,7 olması yönündeydi.

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