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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 10 adet azaldı

16.11.2019 - 10:35
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 10 adet azaldı | Ekonomi Haberleri

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 674'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 4 hafta üst üste azalma oldu.

Perşembe gününü 62,28 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 1,70 artışla 63,34 dolardan kapattı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,95 artarak 57,88 dolar oldu. WTI bir önceki günü 56,77 dolardan tamamlamıştı.


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