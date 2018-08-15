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ABD'de perakende satışlar yükselişini sürdürdü

15.08.2018 - 16:06
ABD'de perakende satışlar yükselişini sürdürdü

ABD'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Yükselişini altıncı aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,2 artış seviyesindeydi.

ABD’de perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,5 artarak yükselişini altıncı aya taşıdı. ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

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Yükselişini altıncı aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,2 artış göstermesi yönündeydi. Oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar da temmuzda aylık yüzde 0,6 artarken, yüzde 0,4 artış beklentisinin üzerine çıktı.

Bu arada, haziran ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki artış yüzde 0,5’ten yüzde 0,2’ye revize edildi. Analistler, yükselişini altıncı aya taşıyan perakende satışların Amerikan ekonomisinin ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor. 


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