ABD'de perakende satışlar yükselişini beşinci aya taşıdı

ABD’de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,5 artarak yükselişini beşinci aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 genişledi. Yükselişini beşinci aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,6 artış seviyesindeydi.

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Veriler, perakende satışların haziranda yükseliş eğilimini sürdürmesinde benzin, otomobil, giyim ve kişisel ürünlere yönelik harcamaların etkili olduğunu ortaya koydu. Bu arada, mayıs ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki artış yüzde 0,8’den yüzde 1,3’e revize edildi.

Analistler, perakende satışların mayıs ve haziranda gösterdiği artışın Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.

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